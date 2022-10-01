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Глава Туркменистана поздравил старшее поколение
01.10.2022 11:42

АШХАБАД, 1 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с поздравлениями к представителям старшего поколения страны по случаю празднования Международного дня пожилых людей.

В обращении говорится:

"Уважаемые старейшины, родные матери!

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Международным днем пожилых людей, широко отмечаемым наряду с мировым сообществом в независимом нейтральном Турк­менском государстве! Глубоко уверен, что торжества по случаю этого международного праздника, провозглашенного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, приумножат великую любовь родного народа и старшего поколения к Родине, воодушевив на грандиозные свершения!

Почитание и уважение старейшин, возвышение их достоинства – наш исконный принцип, достойно продолжаемый нами в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства. Достопочтенные старейшины, милые матери скрашивают наши торжества и празднества, домашние очаги и нашу счастливую эпоху. Их мудрость, богатый жизненный опыт, пронизанные идеалами наказы и наставления – бесценная школа для молодого поколения.

Международный день пожилых людей – праздник, олицетворяющий связь времен и поколений, признание заслуг старшего поколения перед Отечеством, их труда в утверждении суверенитета государства и укреплении сплоченности общества. Именно поэтому торжества в ознаменование этого международного праздника, проводимые в году, девиз которого «Эпоха народа с Аркадагом», обретают особое смысловое значение и проникнуты огромным воодушевлением. В честь представителей старшего поколения в Ашхабаде и во всех городах и селах нашей независимой Отчизны организуются различные культурно-массовые мероприятия, насыщенные яркими замечательными событиями. Все это еще сильнее сплачивает всех туркменистанцев, от мала до велика, во имя достижения великих целей новой исторической эпохи, вдохновляет на самоотверженный труд во имя процветания любимой Отчизны.

Мой родной народ!

Руководствуясь нашим главным девизом «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом», в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы успешно претворяем в жизнь политику, направленную на дальнейшее повышение уровня жизни народа. Следуя мудрости наших предков – «Дом со старцем – сокровище», «Старейшина – опора дома», «Почитание старшего – признак благородства», проявляем огромную заботу о социальной защищенности и благополучии представителей старшего поколения. В соответствии с задачами принятых государственных программ, мы создаем все условия для их спокойной и счастливой жизни.

Любое значимое дело во имя укрепления основ нашей независимости и нейтралитета, в интересах народа – мероприятия государственного уровня, церемонии открытия новых объектов, уборку зерновых и хлопчатника, посевную, праздники и торжества – мы начинаем с благословления старейшин. В знак признания заслуг старшего поколения в упрочении единства и сплоченности, воспитании молодежи в духе патриотизма и гуманизма, совершенствовании таких исконных национальных качеств, как воодушевленность, честность, нравственность, щедрость, мудрость, справедливость, образованность, красноречивость, терпеливость, человеколюбие и гостеприимство, их плодотворного и образцового труда во имя процветания страны мы присваиваем им звание «Hormatly il ýaşulusy» Туркменистана.

Наша политика, мирная и счастливая жизнь, честь и достоинство зиждятся на приверженности извечным принципам нашего народа, который на всем протяжении развития человеческой цивилизации неуклонно следовал идеалам мира и гуманизма, творил свою великую историю и культуру, а также на наставлениях и учениях Огузхана, Горкута ата и Махтумкули Фраги.

Уважаемые старйшины, милые матери!

Дорогие соотечественники!

Еще раз от всей души поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастливой и благополучной жизни, успехов в работе во имя процветания родной Отчизны!"

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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