Новый посол Грузии прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 2 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 сентября глава ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии Константином Сабиашвили, прибывшим в Ашхабад для вступления в должность.

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям.

С марта 2019 года по май 2021 года послом Грузии в Туркменистане являлся Мамука Мурджикнели.

ИП "ТУРКМЕНинформ"