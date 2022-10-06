МИД Туркменистана посетил посол Японии

АШХАБАД, 5 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 октября руководитель ведомства иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Хироюки Ямамото.

В ходе встречи министр и его гость рассмотрели актуальные вопросы туркмено-японской повестки дня и развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, банков и финансов и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"