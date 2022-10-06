МИД Туркменистана и Казахстана провели онлайн-консультации

АШХАБАД, 5 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 октября в режиме онлайн были проведены политические консультации между ведомствами иностранных дел Туркменистана и Казахстана на уровне заместителей глав МИД.

Повестка мероприятия включала рассмотрение текущего состояния и вопросов дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, взаимодействия в рамках международных структур.

Также стороны обсудили практические аспекты организации государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Республику Казахстан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"