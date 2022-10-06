Туркменская делегация вернулась из Камбоджи

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 октября делегация ведомства внешней политики Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Б.Мятиевым завершила трехдневный рабочий визит в Камбоджу.

Целью визита было участие в прошедшем в Пномпене 41-м заседании Генеральной Ассамблеи Олимпийского Совета Азии, в ходе которого обсуждались вопросы развития спортивного сотрудничества в Азиатском регионе, а также рассмотрены возможности проведения крупных международных спортивных мероприятий в Туркменистане в предстоящие годы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"