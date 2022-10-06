Туркменистан и США укрепляют сотрудничество в сфере безопасности

АШХАБАД, 6 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 октября ведомство иностранных дел Туркменистана посетил первый заместитель помощника Госсекретаря США Бюро по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению Пол Дин. Его принял заместитель главы ведомства Вепа Хаджиев.

Визит был предпринят с целью обсуждения вопросов укрепления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, противодействия современным вызовам и угрозам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"