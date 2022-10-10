Делегация Туркменистана посетила Москву

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 октября делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Ходжамыратом Гельдимырадовым посетила с визитом Российскую Федерацию.

Целью поездки явилось участие в прошедшем в Москве 2-м Каспийском экономическом форуме, в ходе которого представители Туркменистана, России, Казахстана, Азербайджана и Ирана обсудили перспективы развития сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы энергетика, торговля и инвестиции, транспорт и логистика, «зеленая» экономика и устойчивое развитие, предпринимательская деятельность, наука и инновации, противодействие неблагоприятным санитарно-эпидемиологическим ситуациям.

Также в ходе Форума состоялось заседание Международного совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат прикаспийских государств «Деловой Каспий».

ИП "ТУРКМЕНинформ"