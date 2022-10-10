Глава Туркменистана посетил Санкт-Петербург

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил город Санкт-Петербург (Российская Федерация).

Целью поездки явилось участие в неформальном саммите Содружества Независимых Государств, который был приурочен к празднованию 70-летия российского лидера Владимира Путина.

В ходе саммита главы Туркменистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития регионального взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, молодежной политики, здравоохранения, спорта и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"