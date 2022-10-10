Туркменистан и Катар рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества

Туркменистан и Катар рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества09.10.2022 11:47
АШХАБАД, 9 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 октября ведомство внешней политики Туркменистана посетил временный поверенный в делах Государства Катар Мухаммед Месхел Аль-Отаиби. Его принял заместитель министра иностранных дел Б.Мятиев.
В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах, проработали аспекты подготовки возможного визита Президента Туркменистана в Государство Катар.
ИП "ТУРКМЕНинформ"