Глава государства поздравил медиков

АШХАБАД, 10 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам сферы здравоохранения и медицинской промышленности с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорилось:

"Уважаемые работники сферы здравоохранения и медицинской промышленности!



От всей души поздравляю вас с Днем работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана! Уверен, что проводимые в ознаменованном славными достижениями нынешнем году, девиз которого «Эпоха народа с ­Аркадагом», торжества по случаю вашего профессионального праздника станут ярким запоминающимся событием!



За годы независимости, руководствуясь Государственной программой «Saglyk» Героя-Аркадага, мы проделали большую работу, направленную на охрану здоровья населения, утверждение принципов здорового образа жизни, развитие физкультуры и массового спорта, добились замечательных результатов во внедрении передовых методов и инновационных практических разработок в области диагностики, лечения и профилактики болезней. Кроме того, наша страна активно сотрудничает в этих направлениях, получая поддержку со стороны мирового сообщества и, в частности, Всемирной организации здравоохранения.



Все эти меры позволили укрепить здо­ровье населения, увеличить среднюю продолжительность жизни по стране. Принятие Национальной стратегии «Здоровая мать – здоровый ребенок – здоровое будущее», Национальной программы по повышению иммунитета населения в Туркменистане, Национальной стратегии по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями на 2021–2025 годы и Национальной программы по превращению Туркменистана в свободную от табака страну на 2022–2025 годы значительно оптимизировало деятельность системы здравоохранения.



Активное участие в решении вопросов охраны здоровья населения, в сфере материнства и детства принимает и Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. В независимом Туркменистане сохраняется стабильная эпидемиологическая обстановка. Все это – свидетельство достигнутого нами положительного прогресса в модернизации национального здравоохранения, повышении уровня жизни каждого человека – высшей ценности нашего общества и государства.



Уважаемые работники сферы здравоохранения!



Руководствуясь девизом «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», мы ставим перед собой новые, более высокие цели по улучшению работы отечественной системы здравоохранения. Великая любовь к Отчизне и национальное единство позволяют нам успешно решать грандиозные задачи и закреплять достигнутые в этой области результаты. В рамках реализации Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», «Программы Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны в 2022–2028 годах» и «Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года» расширяется профильная инфраструктура. Как результат, по всей стране возводятся современные больницы, научно-клинические центры, фармацевтические предприятия и Дома здоровья. Эти меры призваны пополнить летопись славных свершений нашей независимой нейтральной Родины.



Существенно улучшается и система медицинского обслуживания населения. Для профилактики патологий сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, психических и онкологических болезней, сахарного диабета мы, учитывая рекомендации Всемирной организации здравоохранения, проводим большую работу по укреплению здоровья граждан, входящих в группу риска.



Наши успехи в деле охраны здоровья и обеспечения благополучия населения удостаиваются международного признания, о чем свидетельствует отрадное событие – наша страна получила специальный знак и грамоту Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения.



Наряду с этим мы последовательно укрепляем многостороннее взаимодействие с государствами и ведущими международными структурами планеты в сфере здравоохранения, активизируем научно-медицинские контакты для обмена опытом в дистанционном формате – посредством телемедицины и телеконференций, а также для внедрения в медицинскую практику передовых методик. Туркменистан активно сотрудничает со специализированными структурами Организации Объединенных Наций, в том числе с Всемирной организацией здравоохранения, предлагает новые векторы партнерства в области медицины и научной дипломатии. Проводимые нами программные реформы являются эффективным драйвером системы здравоохранения и медицинской промышленности нашей независимой нейтральной Отчизны. В будущем мы значительно усилим предпринимаемые в этом направлении меры, так как наша главная цель – охрана здоровья родного народа и обеспечение процветания страны.



Уважаемые работники сферы здравоохранения и медицинской промышленности!



Еще раз от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!



Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья, семейного благополучия и новых успехов в благородном деле по охране здоровья человека!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"