Лебедев озвучил повестку заседаний высших органов СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Очередные заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ пройдут 12 и 14 октября в Астане. Главы внешнеполитических ведомств и лидеры государств обсудят широкий спектр вопросов, затрагивающих все направления интеграции на пространстве Содружества. Подробности предстоящих заседаний корреспонденту БЕЛТА раскрыл председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.



Проект повестки заседания СМИД достаточно объемный и состоит из 19 пунктов. Министры обменяются мнениями по актуальным вопросам международного сотрудничества и взаимодействия в рамках СНГ, после чего подпишут ряд документов. При этом по семи документам повестки Совет министров иностранных дел примет окончательные решения. "Среди таких документов план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2023 год. В него традиционно включены темы, касающиеся внешнеполитического планирования, координации позиций государств Содружества в ООН, взаимодействия с другими международными организациями. Планируется проведение консультаций по тематике противодействия новым вызовам и угрозам, контроля над вооружениями и разоруженческой тематике, взаимодействия в области обеспечения международной информационной безопасности, а также в информационной сфере. Из новых тем предложено проведение консультаций по актуальным вопросам взаимодействия со странами дальней дуги (Азия, Африка и Латинская Америка)", - рассказал Сергей Лебедев.



В формате межмидовских консультаций планируется проведение заседаний Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел, Консультативного комитета руководителей правовых служб министерств иностранных дел стран СНГ и Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения. Главы внешнеполитических ведомств подпишут положение о межгосударственной программе "Спортивные столицы Содружества".



"У нас уже есть программа "Культурные столицы Содружества", которая за долгие годы зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Сейчас мы хотим распространить эту успешную практику и на спортивную сферу. В наших странах растет потребность в проведении совместных спортивных и спортивно-массовых мероприятий различной направленности. Этому также способствовала успешная реализация Игр стран СНГ, которые впервые состоялись в 2021 году в Казани. Игры имели высокий резонанс в спортивной общественности и послужили развитию новых спортивных инициатив", - отметил председатель Исполнительного комитета СНГ.



Предполагается, что статус спортивной столицы Содружества будет присваиваться ежегодно одному из городов поочередно в государствах СНГ. Основными критериями отбора городов станут готовность к активному развитию физической культуры и спорта, наличие гражданских инициатив и предложений по международному сотрудничеству в этой сфере, предпосылок к межгосударственной сетевой кооперации, широкий спектр физкультурных и спортивных мероприятий и проектов, наличие необходимой инфраструктуры. В год проведения Игр стран СНГ статус "Спортивная столица Содружества" будет присваиваться городу, принимающему соревнования.



Как ожидается, члены Совета министров иностранных дел примут решение о создании Комиссии уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов) и утвердят проект положения о ней. Создание комиссии станет базисом нового формата взаимодействия и совместной работы омбудсменов, а дальнейшее сотрудничество в рамках единой площадки для международного диалога позволит объединить усилия государств по вопросам международной детской политики на пространстве Содружества Независимых Государств.



Кроме того, на заседании СМИД планируется принять план мероприятий по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества, рассчитанный на очередной двухлетний период, решения о базовой организации в области подготовки военных кадров для военно-воздушных сил и создании межгосударственной рабочей группы для подготовки и согласования проекта международного правового акта, определяющего порядок получения и предоставления сведений, содержащихся в информационных базах данных об автотранспортных средствах.



"Не менее насыщенной обещает быть повестка саммита глав государств Содружества. С 2020 года - это первое заседание, которое пройдет в очном формате, чему мы, безусловно, рады. Всего в ходе работы главы государств планируют рассмотреть полтора десятка вопросов", - рассказал Сергей Лебедев.



Традиционно в начале работы совета в узком формате участники встречи обменяются мнениями по актуальным проблемам Содружества Независимых Государств. Затем, уже в широком составе, обсудят вопрос о роли Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ в развитии Содружества.



"МПА СНГ является влиятельной международной межпарламентской организацией, признанной во всем мире и занимающей важное место в системе органов Содружества. На площадке ассамблеи организован равноправный межпарламентский диалог, учитывающий взаимные интересы стран Содружества и нацеленный на решение общих актуальных вопросов развития СНГ. И в этом контексте нельзя не отметить роль и вклад этой организации в становление и развитие правовой базы многостороннего сотрудничества в Содружестве", - подчеркнул Сергей Лебедев.



На заседании Совета глав государств планируется подписание 10 документов, направленных на развитие широкомасштабного межгосударственного сотрудничества. "Мы ожидаем, что совет поддержит инициативу Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Не могу не отметить важность и необходимость принятия такого решения. Это особенно актуально в условиях тотальной русофобии, которая искусственно насаждается сейчас в ряде стран", - заявил председатель Исполнительного комитета СНГ.



Сергей Лебедев дополнил, что в рамках гуманитарной тематики Совет глав государств планирует принять решение об объявлении тематических годов в Содружестве. На заседании также будет принято решение о реализации в 2024 году межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в Российской Федерации. Ожидается, что главы государств поддержат инициативу об объявлении в 2024 году Санкт-Петербурга культурной столицей Содружества.



Целый ряд значимых решений будет принят в области обеспечения безопасности государств СНГ. В этой связи подчеркнута важность принятия программы сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы.



Экономическое взаимодействие также не осталось без внимания Совета глав государств. На заседании президенты будут проинформированы о том, как идет работа по подготовке к подписанию проекта соглашения о свободной торговле услугами. Документ очень важный для СНГ. Основная его цель - обеспечение устойчивого развития зоны свободной торговли услугами и товарами, учитывая их неразрывную связь, а также создание более благоприятных условий для дальнейшего роста экономики государств - участников СНГ.



Предполагается, что на заседании Совета глав государств СНГ будет принято решение о передаче председательства в Содружестве в 2023 году Кыргызстану.

ИП "ТУРКМЕНинформ"