advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
11.10.2022 / 10:45 msk / 12:45 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Лебедев озвучил повестку заседаний высших органов СНГ
11.10.2022 11:13

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Очередные заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ пройдут 12 и 14 октября в Астане. Главы внешнеполитических ведомств и лидеры государств обсудят широкий спектр вопросов, затрагивающих все направления интеграции на пространстве Содружества. Подробности предстоящих заседаний корреспонденту БЕЛТА раскрыл председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Проект повестки заседания СМИД достаточно объемный и состоит из 19 пунктов. Министры обменяются мнениями по актуальным вопросам международного сотрудничества и взаимодействия в рамках СНГ, после чего подпишут ряд документов. При этом по семи документам повестки Совет министров иностранных дел примет окончательные решения. "Среди таких документов план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2023 год. В него традиционно включены темы, касающиеся внешнеполитического планирования, координации позиций государств Содружества в ООН, взаимодействия с другими международными организациями. Планируется проведение консультаций по тематике противодействия новым вызовам и угрозам, контроля над вооружениями и разоруженческой тематике, взаимодействия в области обеспечения международной информационной безопасности, а также в информационной сфере. Из новых тем предложено проведение консультаций по актуальным вопросам взаимодействия со странами дальней дуги (Азия, Африка и Латинская Америка)", - рассказал Сергей Лебедев.

В формате межмидовских консультаций планируется проведение заседаний Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел, Консультативного комитета руководителей правовых служб министерств иностранных дел стран СНГ и Совместной консультативной комиссии по вопросам разоружения. Главы внешнеполитических ведомств подпишут положение о межгосударственной программе "Спортивные столицы Содружества".

"У нас уже есть программа "Культурные столицы Содружества", которая за долгие годы зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Сейчас мы хотим распространить эту успешную практику и на спортивную сферу. В наших странах растет потребность в проведении совместных спортивных и спортивно-массовых мероприятий различной направленности. Этому также способствовала успешная реализация Игр стран СНГ, которые впервые состоялись в 2021 году в Казани. Игры имели высокий резонанс в спортивной общественности и послужили развитию новых спортивных инициатив", - отметил председатель Исполнительного комитета СНГ.

Предполагается, что статус спортивной столицы Содружества будет присваиваться ежегодно одному из городов поочередно в государствах СНГ. Основными критериями отбора городов станут готовность к активному развитию физической культуры и спорта, наличие гражданских инициатив и предложений по международному сотрудничеству в этой сфере, предпосылок к межгосударственной сетевой кооперации, широкий спектр физкультурных и спортивных мероприятий и проектов, наличие необходимой инфраструктуры. В год проведения Игр стран СНГ статус "Спортивная столица Содружества" будет присваиваться городу, принимающему соревнования.

Как ожидается, члены Совета министров иностранных дел примут решение о создании Комиссии уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов) и утвердят проект положения о ней. Создание комиссии станет базисом нового формата взаимодействия и совместной работы омбудсменов, а дальнейшее сотрудничество в рамках единой площадки для международного диалога позволит объединить усилия государств по вопросам международной детской политики на пространстве Содружества Независимых Государств.

Кроме того, на заседании СМИД планируется принять план мероприятий по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества, рассчитанный на очередной двухлетний период, решения о базовой организации в области подготовки военных кадров для военно-воздушных сил и создании межгосударственной рабочей группы для подготовки и согласования проекта международного правового акта, определяющего порядок получения и предоставления сведений, содержащихся в информационных базах данных об автотранспортных средствах.

"Не менее насыщенной обещает быть повестка саммита глав государств Содружества. С 2020 года - это первое заседание, которое пройдет в очном формате, чему мы, безусловно, рады. Всего в ходе работы главы государств планируют рассмотреть полтора десятка вопросов", - рассказал Сергей Лебедев.

Традиционно в начале работы совета в узком формате участники встречи обменяются мнениями по актуальным проблемам Содружества Независимых Государств. Затем, уже в широком составе, обсудят вопрос о роли Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ в развитии Содружества.

"МПА СНГ является влиятельной международной межпарламентской организацией, признанной во всем мире и занимающей важное место в системе органов Содружества. На площадке ассамблеи организован равноправный межпарламентский диалог, учитывающий взаимные интересы стран Содружества и нацеленный на решение общих актуальных вопросов развития СНГ. И в этом контексте нельзя не отметить роль и вклад этой организации в становление и развитие правовой базы многостороннего сотрудничества в Содружестве", - подчеркнул Сергей Лебедев.

На заседании Совета глав государств планируется подписание 10 документов, направленных на развитие широкомасштабного межгосударственного сотрудничества. "Мы ожидаем, что совет поддержит инициативу Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой СНГ международной организации по поддержке и продвижению русского языка. Не могу не отметить важность и необходимость принятия такого решения. Это особенно актуально в условиях тотальной русофобии, которая искусственно насаждается сейчас в ряде стран", - заявил председатель Исполнительного комитета СНГ.

Сергей Лебедев дополнил, что в рамках гуманитарной тематики Совет глав государств планирует принять решение об объявлении тематических годов в Содружестве. На заседании также будет принято решение о реализации в 2024 году межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества" в Российской Федерации. Ожидается, что главы государств поддержат инициативу об объявлении в 2024 году Санкт-Петербурга культурной столицей Содружества.

Целый ряд значимых решений будет принят в области обеспечения безопасности государств СНГ. В этой связи подчеркнута важность принятия программы сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы.

Экономическое взаимодействие также не осталось без внимания Совета глав государств. На заседании президенты будут проинформированы о том, как идет работа по подготовке к подписанию проекта соглашения о свободной торговле услугами. Документ очень важный для СНГ. Основная его цель - обеспечение устойчивого развития зоны свободной торговли услугами и товарами, учитывая их неразрывную связь, а также создание более благоприятных условий для дальнейшего роста экономики государств - участников СНГ.

Предполагается, что на заседании Совета глав государств СНГ будет принято решение о передаче председательства в Содружестве в 2023 году Кыргызстану.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх
ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Глава государства поздравил туркменистанцев
Глава Халк Маслахаты Туркменистана отправился в Японию
В Туркменистане помилуют осужденных
Глава Туркменистана принял участие в саммите ШОС
Как Вы оцениваете современное развитие Международного морского порта Туркменбаши?
25.2% / 51 - Положительно
14.8% / 30 - Более положительно, чем отрицательно
30.5% / 62 - Нейтрально
10.3% / 21 - Более отрицательно, чем положительно
4.4% / 9 - Отрицательно
14.8% / 30 - Затрудняюсь с ответом
100% / 203
Голосование проводилось c 12.03.2021 по 12.04.2021
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Выступление делегации Туркменистана на заседании 77ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
Обзор прессы с 26 сентября по 2 октября
02.10.2022
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на VII съезде Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули
Обзор прессы с 29 августа по 4 сентября
02.09.2022
Итоговое заявление Конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю
Обзор прессы с 15 по 21 августа
21.08.2022
Выступление Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова на Конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю
Обзор прессы с 15 по 21 августа
16.08.2022
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2022 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿