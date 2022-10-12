МИД Узбекистана посетил глава ТЮРКСОЙ

АШХАБАД, 12 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 октября ведомство внешней политики Туркменистана посетил Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султанбай Раев. Его принял министр иностранных дел Рашид Мередов.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. В частности, были обсуждены возможности организации совместных мероприятий, посвященных 300-летию со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги.

ИП "ТУРКМЕНинформ"