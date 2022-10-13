Глава МИД Туркменистана отправился в Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 октября руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов отбыл с рабочим визитом в Республику Казахстан.

В рамках визита министр примет участие в предстоящем в Астане очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ), которое будет посвящено актуальным вопросам региональной повестки дня и саммита глав государств-участников СНГ, который пройдет в столице РК 14 октября.

Были согласованы проекты документов, которые будут вынесены на рассмотрение глав государств в рамках предстоящего саммита, а также утверждены План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2023г., План мероприятий на 2023-2024гг. по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества государств-участников СНГ на 2021-2030 г., План мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения, План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ на 2023-2024 годы.

Кроме того, одобрены Межгосударственная программа «Спортивные столицы Содружества», а также ряд решений по линии культурно-гуманитарного взаимодействия в рамках СНГ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"