Глава Туркменистана отбыл в Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с визитом в Республику Казахстан.

Целью поездки является участие в предстоящих сегодня в Астане очередном заседании Совета глав государств СНГ и Саммите «Центральная Азия – Россия», на которых будут обсуждены актуальные вопросы развития регионального сотрудничества.

Пребывание главы Туркменистана в Казахстане продолжится в рамках государственного визита в эту страну, в ходе которого состоятся переговоры на высшем уровне с Президентом РК Ксым-Жомартом Токаевым и другими официальными лицами.

ИП "ТУРКМЕНинформ"