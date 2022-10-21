Глава Туркменистана принял участие в саммитах в Астане

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов участие в прошедших в Астане заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств и саммите «Центральная Азия – Россия».

В ходе встречи глав государств - участников СНГ обсуждались вопросы развития сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, обеспечения безопасности, транспорта и связи, промышленности, машиностроения, энергетики, инноваций и молодежной политики, здравоохранения, спорта и других. По итогам встречи в верхах был подписан большой пакет документов.

На саммите «Центральная Азия – Россия» были рассмотрены актуальные аспекты диалога России и стран Центральноазиатского региона в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, транспорта и связи, энергетики и охраны окружающей среды. По итогам саммита была принята Совместная декларация глав государств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"