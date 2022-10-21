Президент Туркменистана завершил государственный визит в Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 октября в Астане были проведены мероприятия в рамках государственного визита в Казахстан Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Программа визита включала переговоры правительственных делегаций двух стран по вопросам развития межгосударственного сотрудничества, а также встречу на высшем уровне между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые обсудили приоритетные вопросы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, АПК и сельского хозяйства, бизнеса и инвестиций, экологии и охраны окружающей среды, траснпорта и связи,

По итогам встречи в верхах были подписаны:

Меморандум о взаи­мопонимании по сотрудничеству между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Внешнеторговой палатой Республики Казахстан;

Меморандум о сотрудничестве между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmenhimiýa» и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан о сотрудничестве в области химической промышленности;

Меморандум о развитии транспортно-транзитного сотрудничества между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

Меморандум о взаимопонимании между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан об освоении и использовании космического пространства в мирных целях;

Меморандум о сотрудничестве в области карантина растений между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан;

Меморандум о сотрудничестве в области туризма между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры и спорта Республики Казахстан;

Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана и Министерством энергетики Республики Казахстан;

Меморандум о сотрудничестве между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Министерством финансов Республики Казахстан;

Комплексная программа сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Казахстан на 2022–2024 годы;

Меморандум о взаимопонимании между Центром стратегических исследований Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и Институтом внешнеполитических исследований при Минис­терстве иностранных дел Республики Казахстан.

Кроме этого в ходе визита были подписаны Договор о сотрудничестве между Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади (Ашхабад, Туркменистан) и Казахским университетом международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и Меморандум о намерениях в сфере борьбы с преступностью между Министерством внутренних дел Туркменистана и Министерством внутренних дел Республики Казахстан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"