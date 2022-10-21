Делегация МИД Туркменистана вернулась из Катара

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 октября делегация ведомства иностранных дел Туркменистана во главе с заместителем министра Б.Мятиевым завершила двухдневный визит в Государства Катар, который был предпринят с целью проведения ряда встреч и переговоров по вопросам развития межгосударственного сотрудничества.

В частности, состоялись встречи с государственным министром по иностранным делам Государства Катар Султаном бин Саадом Аль-Мураики, генеральным секретарем МИД Ахмедом бин Хассаном Аль Хамади, руководством Министерства энергетики, Катарского Банка развития, Национального банка, Фонда развития Государства Катар, а также президентом Национального Олимпийского Комитета шейхом Джоааном бин Хамадом Аль Тани.

ИП "ТУРКМЕНинформ"