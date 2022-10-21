Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Японии

АШХАБАД, 19 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 октября в МИД Туркменистана в режиме онлайн были проведены переговоры между министром иностранных дел Туркменистана, председателем туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству Рашидом Мередовым и председателем японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству, управляющим директором «Itochu Corporation» Хироюки Цубай.

На повестку дня мероприятия было вынесено обсуждение вопросов развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инфраструктуры и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"