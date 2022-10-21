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В Петербурге состоялся международный Форум «Содружество моды» СНГ
20.10.2022 15:11

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 октября в Таврическом дворце – штаб – квартире Межпарламентской Ассамблеи СНГ – прошел международный форум «Содружество моды», посвященный вопросам развития легкой промышленности и модной индустрии в странах СНГ, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

Это первое подобное мероприятие. Его организаторами выступили Межпарламентская Ассамблея СНГ в партнерстве с Министерством культуры и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также Евразийским женским форумом.

Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев направил приветствие в адрес участников Форума.

В Форуме приняли участие представители легкой промышленности и модной индустрии, профильных министерств и бизнес-ассоциаций, образовательных учреждений и креативного сектора из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ.

Заместитель начальника отдела отраслевого сотрудничества Департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Ольга Гнатовская рассказала собравшимся о перспективах сотрудничества в сфере легкой промышленности в СНГ. «Во всех странах СНГ легкой промышленности уделяется большое внимание. Существенную роль она играет в межгосударственных отношениях стран СНГ: идет постоянный обмен сырьем, полуфабрикатами, готовой продукцией. Сотрудничество государств в производственной кооперации является одной из наиболее эффективных мер технического перевооружения промышленности, расширения экспортной направленности производства, достижения международных стандартов по качеству продукции и повышения занятости населения. Оно позволит странам СНГ увеличить объемы взаимного товарооборота» - отметила Ольга Гнатовская.

Руководитель пресс-службы Исполкома СНГ Светлана Малинина выступила с докладом «СНГ как актуальная площадка для продвижения национальных брендов». «Сегодня СНГ как никогда актуальная интеграционная площадка. В ходе Форума проходят обсуждения по целому ряду направлений, связанных с модой, от промышленного производства до индивидуального дизайнерского мастерства, от качества трикотажа до визуализации национальных и этнических стилей. Мода не просто явление времени, а часть культурного кода каждого народа. Каждый модельер, если мы говорим о странах Содружества, старается вложить в свои работы не только современные тенденции, но и заложить национальные особенности своего народа. Вот почему так актуальны и интересны коллекции дизайнеров из СНГ. Одним из форматов развития и продвижения единой мульти брендовой площадки может стать ассоциация модельеров и производителей СНГ, основными целями которой станет популяризация национальных брендов, усиление сотрудничества в дизайне, производстве, презентации» - говорится в выступлении.

На пленарном заседании и круглых столах обсуждались темы:

· Лёгкая промышленность — одна из ключевых и перспективных сфер экономики государств СНГ

· Национальный бренд как фактор сохранения культурной идентичности в условиях глобализации

· Основные аспекты внешнеэкономической деятельности в сфере лёгкой промышленности на пространстве СНГ

· Экосистема устойчивого развития модного бизнеса

· Новые технологии в лёгкой промышленности и их влияние на производственные процессы

· «Модная индустрия — часть креативной индустрии как симбиоз концептуального и традиционного

· Поднятие престижа и подготовка кадров для предприятий лёгкой промышленности и модной индустрии

· FASHION RETAIL сегодня

В рамках мероприятия также прошла Сессия Евразийского женского форума «Женские стартапы и инновации в сфере креативных индустрий для сохранения культурного наследия народов».

В течение дня на площадке Таврического дворца работала биржа деловых контактов.

Форум завершился модным шоу, в котором были представлены коллекции модельеров из стран Содружества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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