Делегация МИД Туркменистана вернулась из Таджикистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 октября делегация ведомства внешней политики Туркменистана во главе с заместителем министра Вепой Хаджиевым завершила трехдневный визит в Таджикистан, который был предпринят с целью участия в прошедшей в Душанбе под эгидой ООН международной конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и пограничного контроля для борьбы с терроризмом и предотвращения передвижения террористов».

В ходе форума обсуждались вопросы обеспечения безопасности, предупреждения террористических угроз, развития информационных технологий и сотрудничества в киберпространстве.

На полях форума делегация провела ряд двусторонних встреч.

В частности, проведены двусторонние переговоры с заместителем Генерального секретаря, главой контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым и со специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакала.

ИП "ТУРКМЕНинформ"