В Туркменистан прибыл с официальным визитом глава Узбекистана

АШХАБАД, 21 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 октября в Ашхабад прибыл с двухдневным официальным визитом Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Основные мероприятия визита пройдут сегодня, 21 октября, и будут включать переговоры на высшем уровне с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. По итогам встречи в верхах будет подписан пакет двусторонних документов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"