В Ашхабаде прошли туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне

В Ашхабаде прошли туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне22.10.2022 11:57
АШХАБАД, 22 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 октября в Ашхабаде были проведены переговоры на высшем уровне между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и прибывшим с официальным визитом в страну Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
В ходе встречи, прошедшей в узком и расширенном составе с участием правительственных делегаций обеих стран были обсуждены вопросы дальнейшего развития диалога Туркменистана и Узбекистана в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, ТЭК и энергетики, транспорта и связи, сельского и водного хозяйства, промышленности, машиностроения, фармацевтики, текстильной индустрии и других.
По итогам встречи в верхах были подписаны:
- Декларация об углублении стратегического партнёрства между Туркменистаном и Республикой Узбекистан,
- Меморандум о взаимопонимании между Государственной таможенной службой Туркменистана и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан в области подготовки кадров;
- Меморандум о взаимопонимании между Государственной таможенной службой Туркменистана и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан в сфере предупреждения, выявления и совершения сторонами подозрительных финансовых операций;
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Агентством кинематографии Республики Узбекистан в сфере кинопроизводства;
- Соглашение между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан по учёту лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- Соглашение между Службой по гидрометеорологии Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Центром гидрометеорологической службы Республики Узбекистан о научно-техническом сотрудничестве;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Государственным комитетом по развитию животноводства и ветеринарии Республики Узбекистан о сотрудничестве в области животноводства и ветеринарии;
- «Дорожная карта» между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о дальнейшем развитии сотрудничества в сельском хозяйстве;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана и Министерством энергетики Республики Узбекистан о дальнейшем развитии сотрудничества в электроэнергетической сфере;
- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о дальнейшем развитии двустороннего внешнеэкономического сотрудничества; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности торговых домов на территории Туркменистана и Республики Узбекистан;
- Протокол о продолжении работ по регулированию деятельности туркмено-узбекских приграничных торговых зон – Торговых центров;
- План практических мер на 2022–2024 годы по активизации политических отношений, о межпарламентском, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном обмене между Туркменистаном и Республикой Узбекистан;
- Протокол между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан о взаимном сотрудничестве в рамках международных организаций.
В тот же день в рамках визита глава Узбекистана провел встречу с Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, с которым он обсудил основные аспекты проведенных переговоров.
Затем Ш.Мирзиёев посетил Мемориальный комплекс «Halk hakydasy» и принял участие в торжественном открытии парка «Ташкент» в Ашхабаде. После официального ужина в его честь глава Узбекистана возвратился в Ташкент.
ИП "ТУРКМЕНинформ"