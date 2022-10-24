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В Ашхабаде прошли туркмено-узбекские переговоры на высшем уровне
22.10.2022 11:57

АШХАБАД, 22 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 октября в Ашхабаде были проведены переговоры на высшем уровне между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и прибывшим с официальным визитом в страну Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе встречи, прошедшей в узком и расширенном составе с участием правительственных делегаций обеих стран были обсуждены вопросы дальнейшего развития диалога Туркменистана и Узбекистана в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, ТЭК и энергетики, транспорта и связи, сельского и водного хозяйства, промышленности, машиностроения, фармацевтики, текстильной индустрии и других.

По итогам встречи в верхах были подписаны:

  • Декларация об углублении стратегического партнёрства между Туркменистаном и Республикой Узбекистан,
  • Меморандум о взаимопонимании между Государственной таможенной службой Туркменистана и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан в области подготовки кадров;
  • Меморандум о взаимопонимании между Государственной таможенной службой Туркменистана и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан в сфере предупреждения, выявления и совершения сторонами подозрительных финансовых операций;
  • Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Агентством кинематографии Республики Узбекистан в сфере кинопроизводства;
  • Соглашение между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан по учёту лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
  • Соглашение между Службой по гидрометеорологии Министерства сельского хозяйст­ва и охраны окружающей среды Туркменистана и Центром гидрометеорологической службы Республики Узбекистан о научно-техническом сотрудничестве;
  • Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Государственным комитетом по развитию животноводства и ветеринарии Республики Узбекистан о сотрудничестве в области животноводства и ветеринарии;
  • «Дорожная карта» между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о дальнейшем развитии сотрудничества в сельском хозяйстве;
  • Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана и Министерством энергетики Республики Узбекистан о дальнейшем развитии сотрудничества в электроэнергетической сфере;
  • Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о дальнейшем развитии двустороннего внешне­экономического сотрудничества; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности торговых домов на территории Туркменистана и Республики Узбекистан;
  • Протокол о продолжении работ по регулированию деятельности туркмено-узбекских приграничных торговых зон – Торговых центров;
  • План практических мер на 2022–2024 годы по активизации политических отношений, о межпарламентском, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном обмене между Туркменистаном и Республикой Узбекистан;
  • Протокол между Минис­терством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан о взаимном сотрудничестве в рамках международных организаций.

В тот же день в рамках визита глава Узбекистана провел встречу с Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, с которым он обсудил основные аспекты проведенных переговоров.

Затем Ш.Мирзиёев посетил Мемориальный комплекс «Halk hakydasy» и принял участие в торжественном открытии парка «Ташкент» в Ашхабаде. После официального ужина в его честь глава Узбекистана возвратился в Ташкент.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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