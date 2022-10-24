Главы Туркменистана и Узбекистана приняли Декларацию о стратегическом партнерстве

АШХАБАД, 23 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 октября в рамках официального визита в Ашхабад Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева главами двух государства была подписана Декларация об углублении стратегического партнерства между Туркменистаном и Республикой Узбекистан.

В документе говорится:

"Туркменистан и Республика Узбекистан, далее именуемые Сторонами,

руководствуясь фундаментальными принципами туркмено-узбекских отношений, заложенными в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Туркменистаном и Республикой Узбекистан от 16 января 1996 года и Договоре о стратегическом партнерстве между Туркменистаном и Республикой Узбекистан от 6 марта 2017 года,

отмечая высокий уровень туркмено-узбекских отношений на современном этапе укрепления стратегического партнерства,

стремясь придать долгосрочный характер многогранным двусторонним отношениям, активнее развивать их в политической, экономической, торговой, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других перспективных сферах с учетом современных условий и тенденций в мировой экономике,

будучи убежденными, что дальнейшее развитие и углубление двусторонних отношений отвечает коренным интересам двух братских государств и будет способствовать их процветанию, а также укреплению мира, стабильности и безопасности в регионе,

подтверждая приверженность основополагающим международно-правовым нормам и принципам, закрепленным в Уставе ООН,

заявляют о нижеследующем:

Стороны настоящим провозглашают установление между ними отношений углубленного стратегического партнерства, которое предусматривает выведение разноплановых и многогранных связей на более высокий уровень и придание им особо тесного и динамичного характера для расширения сотрудничества в двустороннем формате и на международной арене.

Углубленное стратегическое партнерство между Сторонами основывается на соблюдении ими принципов суверенитета, равенства и территориальной целостности государств, нерушимости границ, невмешательства в их внутренние дела, взаимного уважения и взаимной выгоды, а также предусматривает развитие масштабного сотрудничества в следующих областях.

Политическое взаимодействие

Стороны с удовлетворением отмечают, что туркмено-узбекские отношения основываются на глубоком политическом доверии и стратегической руководящей роли глав двух государств.

Президент Туркменистана и Президент Республики Узбекистан будут встречаться на регулярной основе для определения приоритетных направлений и форм дальнейшего развития политического, торгово-экономического

и культурно-гуманитарного сотрудничества в интересах укрепления дружественных отношений и плодотворного взаимодействия между двумя странами.

Стороны согласились поддерживать контакты на высоком уровне между законодательными органами двух государств, использовать формат межпарламентских обменов и диалога между группами дружбы для всестороннего многоуровневого общения по широкой повестке дня.

Стороны будут проводить регулярные консультации по линии внешнеполитических ведомств для обмена мнениями и согласования позиций по вопросам двусторонних отношений, актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

Стороны продолжат активное взаимодействие в рамках Организации Объединенных Наций, а также Содружества Независимых Государств, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, Организации тюркских государств и других многосторонних структур и форматов, в том числе оказывать взаимную поддержку при рассмотрении различных вопросов и инициатив, затрагивающих обоюдные интересы.

Стороны подтвердили, что продолжение социально-экономического содействия и реализации проектов развития крайне необходимы для предотвращения гуманитарного кризиса, стабилизации обстановки и постконфликтной реконструкции Афганистана.

Взаимодействие по вопросам безопасности

Стороны будут углублять партнерские связи по линии заинтересованных ведомств, сотрудничество в рамках международных и региональных организаций в сфере противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму, отмыванию преступных доходов, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, оружия и боеприпасов, организованной преступности.

Стороны выражают обеспокоенность использованием современных информационно-коммуникационных технологий в противоправных целях и нанесения ущерба национальной безопасности, в том числе для вмешательства во внутренние дела государств и подрыва их суверенитета, а также подчеркивают значимость дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в области международной информационной безопасности.

Стороны подтверждают нацеленность на конструктивное взаимодействие по обеспечению международной информационной и биологической безопасности на региональном и глобальном уровнях, прежде всего в рамках Организации Объединенных Наций.

Каждая Сторона не допускает использования своей территории в ущерб безопасности другой Стороны.

Взаимодействие по правовым вопросам

Стороны продолжат тесное сотрудничество в сфере оказания правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам на основе имеющейся договорно-правовой базы.

Туркменистан и Республика Узбекистан выражают готовность расширять обмен опытом по юридическим вопросам в рамках взаимодействия таможенных и налоговых служб, органов по труду и занятости, а также органов в сфере миграции.

Стороны продолжат прилагать совместные усилия, направленные на укрепление договорно-правовых основ международных отношений на двустороннем и многостороннем уровнях.

Торгово-экономическое сотрудничество

Стороны продолжат работу в рамках Межправительственной комиссии между Туркменистаном и Республикой Узбекистан по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Стороны будут прилагать совместные усилия для поступательного углубления инвестиционного сотрудничества, увеличения объемов и расширения взаимной торговли, а также для устранения барьеров, сдерживающих ее развитие.

Стороны намерены придать импульс сотрудничеству в области сельского хозяйства и системного развития связей по линии агропромышленных комплексов Туркменистана и Республики Узбекистан, в том числе в целях увеличения объемов и расширения поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия на рынки обеих стран.

Стороны уделят приоритетное внимание развитию промышленной кооперации и намерены расширять долгосрочные взаимовыгодные связи путем реализации совместных взаимовыгодных проектов.

Стороны выражают готовность активно взаимодействовать в деле совместного развития торговых зон в приграничных территориях.

Стороны приветствуют взаимодействие компаний двух государств в сфере взаимных поставок автомобильной и специализированной техники.

Стороны будут поддерживать деятельность торгово-промышленных палат своих государств в целях расширения прямых контактов между предпринимателями и бизнес-ассоциациями Туркменистана и Республики Узбекистан.

Транспортное сотрудничество

Стороны приветствуют конструктивное взаимодействие соответствующих министерств и ведомств в области транспорта, имеющее ключевое значение в реализации транзитного потенциала Туркменистана и Узбекистана.

С целью повышения конкурентоспособности и привлекательности международных транспортных маршрутов, пролегающих через территории двух стран, Стороны продолжат системное взаимовыгодное сотрудничество, направленное на дальнейшую оптимизацию тарифов и предоставление благоприятных условий при транзитных перевозках внешнеторговых грузов.

Стороны подчеркнули необходимость проведения гибкой тарифной политики, создания благоприятных условий для грузоперевозок и обмена данными в цифровом формате, развития иных форм сотрудничества между таможенными и другими органами Туркменистана и Узбекистана с целью облегчения ввоза/вывоза грузов на территории Туркменистана и Узбекистана.

Стороны будут активно сотрудничать в сфере гражданской авиации для дальнейшего развития воздушного сообщения между странами.

Стороны выразили готовность тесно сотрудничать в области международного автомобильного сообщения в целях создания благоприятных условий для национальных автоперевозчиков.

Стороны выражают готовность в развитии совместных мультимодальных маршрутов с максимальной загрузкой порта «Туркменбаши».

Стороны будут содействовать реализации процессов взаимосвязанности Центральной и Южной Азии, прежде всего с формированием условий для продвижения транспортно-логистических инфраструктурных проектов, взаимно дополняющих друг друга и имеющих межрегиональное значение.

Энергетическое сотрудничество

Стороны продолжат всесторонне развивать конструктивное взаимодействие в энергетической сфере, имеющее важное значение для развития экономик и обеспечения энергетической безопасности Туркменистана и Узбекистана.

Стороны выражают дальнейшую готовность на взаимовыгодных условиях осуществлять закупку, поставку и транзит природного газа и электроэнергии на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу.

Межрегиональное сотрудничество

Стороны поддерживают расширение взаимовыгодных отношений между регионами и подчеркивают важность дальнейшего формирования благоприятных условий для их развития в производственной, инновационной, научно-технической и гуманитарной сферах.

Стороны продолжат углублять прямые торгово-экономические связи между административно-территориальными образованиями Туркменистана и Республики Узбекистан, их хозяйствующими субъектами путем взаимного участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях, деловых миссиях, посредством оперативного обмена информацией о предлагаемой к реализации продукции, обмена сведениями о зарегистрированных на территориях Сторон предприятиях, заинтересованных в установлении коммерческих контактов.

В этой связи Стороны отмечают важность дальнейшей эффективной реализации Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Узбекистан о межрегиональном сотрудничестве от 23 апреля 2018 года.

Культурно-гуманитарное сотрудничество

Стороны выражают намерение продолжать дальнейшее взаимодействие по линии образовательных организаций высшего, среднего и профессионального образования двух государств, исходя из реальных потребностей регионов и соответствующих отраслей экономики.

Туркменистан и Республика Узбекистан будут всемерно поощрять сотрудничество по вопросам подготовки профессиональных кадров.

Стороны продолжат сотрудничество в сфере концертно-гастрольной и театральной деятельности, музейного и библиотечного дела, будут содействовать проведению Дней культуры Туркменистана в Республике Узбекистан и Дней культуры Республики Узбекистан в Туркменистане.

Продолжится углубление связей в области здравоохранения, фармацевтики, медицинского образования и науки, развитие деловых контактов между организациями здравоохранения, высшего профессионального образования и науки Туркменистана и Республики Узбекистан.

Большое внимание Стороны будут уделять обучению, переподготовке и повышению квалификации специалистов в области здравоохранения, участию специалистов, преподавателей и студентов в международных мероприятиях, организуемых каждой из Сторон.

Стороны придают большое значение взаимодействию как в двустороннем, так и многостороннем формате в области борьбы с распространением опасных инфекционных заболеваний и отмечают, что накопленный опыт стран по обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки будет использоваться в дальнейшем как основа для деятельности по предупреждению новых эпидемий.

Стороны для изучения перспектив, определения приоритетов эффективного развития сотрудничества между Туркменистаном и Узбекистаном подчеркнули важность развития связей между «мозговыми центрами» и экспертно-аналитическими сообществами двух стран.

Стороны выражают заинтересованность в активизации взаимодействия между ведущими государственными и негосударственными средствами массовой информации, телекоммуникационными компаниями Туркменистана и Республики Узбекистан.

Охрана окружающей среды

Стороны продолжат развивать сотрудничество в области экологической безопасности, охраны окружающей среды, предотвращения трансграничного загрязнения, рационального использования природных ресурсов, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Стороны подчеркнули важность продолжения конструктивного диалога в сфере справедливого использования водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии.

Туркменистан и Республика Узбекистан рассматривают Международный фонд спасения Арала в качестве универсальной платформы для взаимодействия стран Центральной Азии по реализации экологических и научно-технических проектов и программ, направленных на экологическое оздоровление районов, подвергшихся влиянию Аральской катастрофы.

Стороны будут всецело содействовать работе этого формата, рассматривая такой подход в качестве важного элемента достижения устойчивого развития Центральной Азии.

Президент Туркменистана и Президент Республики Узбекистан убеждены, что реализация положений настоящей Декларации послужит дальнейшему укреплению стратегического партнерства двух государств на благо братских народов Узбекистана и Туркменистана, в интересах мира и процветания."

ИП "ТУРКМЕНинформ"