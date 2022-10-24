Поздравления главе КНР

АШХАБАД, 24 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Генеральному секретарю ЦК Компартии, Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

В посланиях содержались поздравления лидеру КНР по случаю его избрания на третий срок на высший государственный пост, пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Китая – мира, благополучия и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"