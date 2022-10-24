Поздравления главе КНР

Поздравления главе КНР24.10.2022 11:15
АШХАБАД, 24 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Генеральному секретарю ЦК Компартии, Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.
В посланиях содержались поздравления лидеру КНР по случаю его избрания на третий срок на высший государственный пост, пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Китая – мира, благополучия и процветания.
ИП "ТУРКМЕНинформ"