В Балканском велаяте успешно проведены военно-полевые учения

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 25 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 октября под руководством Президента Туркменистана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Сердара Бердымухамедова в Балканском велаяте в этрапе Туркменбаши были проведены совместные военно-полевые учения ВС и других родов войск страны.

Целью проведения учений, которые проводились в море, воздухе и на суше, явилось повышение профессионального мастерства личного состава ВС и других родов войск и проверкаи боеготовности национальной армии. По итогам тренировок был проведен торжественный парад с участием военной техники и военнослужащих.

ИП "ТУРКМЕНинформ"