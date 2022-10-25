В Туркменистане открылась Неделя культуры Европейского Союза

АШХАБАД, 25 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 октября в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули в Ашхабаде была проведена состоялась торжественная церемония открытия Недели культуры Европейского Союза в Туркменистане.

Мероприятие организовано совместно представительством Европейского Союза и посольствами Франции, Германии, Италии и Румынии в Туркменистане, при поддержке отечественного Министерства культуры.

Программа Недели, которая продлится до 31 октября, включает концерты, выставки, творческие встречи, мастер-классы, конференции, обучающие семинары для студентов туркменских вузов и широкой аудитории.

ИП "ТУРКМЕНинформ"