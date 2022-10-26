Глава МИД Туркменистана посетил Южную Корею

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 октября делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым завершила трехдневный рабочий визит в Республику Корея.

Целью поездки явилось участие в прошедшем в городе Пусан 15-м Форуме сотрудничества «Центральная Азия - Республика Корея», в ходе которого были обсуждены вопросы развития сотрудничества стран Центральной Азии и Южной Кореи в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, энергетики, инфраструктуры, цифровых технологий, экономической безопасности, туризма и здравоохранения и других.

По итогам встречи были приняты Совместное заявление министров иностранных дел и План работы Секретариата Форума сотрудничества «Центральная Азия-Республика Корея» на 2023 год. Кроме того, достигнуто соглашение о проведении 16-го заседания Форума «Республика Корея-Центральная Азия» в 2023 году в Ашхабаде.

В рамках визита глава МИД Туркменистана провел встречи с премьер-министром Республики Корея Хан Док-су, спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Чжин Пхё, министром иностранных дел Пак Джином, а также мэром города Пусан Пак Хеонг-Джуном, с которыми обсудил вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах информационных и цифровых технологий, транспорта, связи, судостроения, водного и лесного хозяйства, портового менеджмента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"