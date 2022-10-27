Глава государства аккредитовал посла Грузии

АШХАБАД, 27 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял верительные грамоты у Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии Константина Сабиашвили.

По окончании торжественной церемонии глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и логистики и других.

С марта 2019 года по май 2021 года послом Грузии в Туркменистане являлся Мамука Мурджикнели.

ИП "ТУРКМЕНинформ"