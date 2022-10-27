Поздравления новому премьер-министру Великобритании

АШХАБАД, 27 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание вновь назначенному премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунаку.

В послании содержались поздравления новому премьеру по случаю его вступления в должность, пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в начинаниях, нацеленных на процветание Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Риши Сунак был одним из двух кандидатов на должность премьера Великобритании после отставки Бориса Джонсона, но на эту должность была избрана глава МИД Лиз Трасс, которая продержалась на посту 45 дней и подала в отставку.

ИП "ТУРКМЕНинформ"