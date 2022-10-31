Поздравления по случаю Праздника туркменского алабая

АШХАБАД, 28 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к собаководам страны с поздравлениями по случаю Праздника туркменского алабая.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!



Уважаемые собаководы!



Сердечно поздравляю вас с Праздником туркменского алабая, торжественно отмечаемым в году «Эпоха народа с Аркадагом» во славу национального достояния – алабаев! Желаю вам больших успехов в благородной деятельности по разведению и популяризации в мире славы туркменских алабаев, являющихся гордостью и достоянием нашего народа, а также по совершенствованию искусства собаководства!



Туркменский алабай, считающийся одной из древнейших пород собак в мире, – многовековое ценное национальное наследие нашего народа.



Уважаемые собаководы!



В нашем независимом государстве созданы все условия для развития национального искусст­ва собаководства, уходящего ­своими корнями в глубокую древность. Международная ассоциация «Türkmen alabaý itleri», созданная в целях развития этой отрасли, предоставляет возможность для последовательного расширения и вывода на новые рубежи сотрудничества в данном направлении с разными странами мира.



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства развитию этой отрасли уделяется особое внимание. В результате создания в регионах нашей страны и Ашхабаде центров туркменского алабая, полностью соответствующих мировым стандартам, открываются широкие возможности для развития собаководства согласно требованиям времени.



В нашей стране ведётся регулярная работа по подготовке профильных специалистов для этой важнейшей отрасли. В комплексе Международной ассоциации «Türkmen alabaý itleri» созданы все условия для проведения состязаний алабаев.



Туркменские собаководы проводят огромную работу по сохранению чистоты породы, увеличению численности и мировой популяризации алабаев, являющихся нашей национальной гордостью. Наше государство и впредь будет уделять большое внимание развитию отрасли собаководства, обмену полезным опытом со специалистами стран мира, налаживанию эффективного международного сотрудничества, дальнейшему улучшению условий жизни и труда отечественных собаководов.



Уважаемые собаководы!



На древней туркменской земле наши мужественные предки на протяжении веков выращивали и старались сохранить чистоту породы алабаев, которые стали общечеловеческой ценностью и считаются одними из лучших породистых собак в мире. Туркменские алабай является гордостью, верным спутником и отрадой души нашего народа.



Преданность и дружба между человеком и алабаем нашли своё достойное отражение в туркменских классических произведениях. Наши мужественные предки видели в алабаях, являющихся прекрасным примером национальной селекции, настоящий образец бесстрашия, храбрости и непоколебимой верности. Туркменские алабаи – это чудо нашей древней земли, украшение священного туркменского очага и бесценное достояние.



Дорогие соотечественники!



Уважаемые собаководы!



Ещё раз сердечно поздравляю вас с Праздником туркменского алабая, торжественно отмечаемым в нашей устремлённой вперёд по пути прогресса независимой нейтральной Отчизне во славу прославленных во всём мире бесстрашных алабаев!



Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и больших успехов в работе во имя дальнейшего совершенствования и развития туркменского искусства собаководства!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"