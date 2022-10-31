Соболезнования народу Ирана

АШХАБАД, 28 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Исламской Республики Иран Сейеду Эбрахиму Раиси.

В них были выражены глубокие соболезнования по случаю гибели множества людей в результате теракта в мавзолее Шах Чераг в городе Шираз. Также были переданы слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"