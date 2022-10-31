Парламентская делегация Туркменистана посетила Узбекистан

АШХАБАД, 29 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 октября делегация Туркменистана во главе Председателем Меджлиса Милли Генгеша Гульшат Маммедовой завершила двухдневный визит в Узбекистан.

Поездка была предпринята с целью участие в прошедшем в Самарканде 54-м заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), в ходе которого обсуждались вопросы законодательного обеспечения электоральных процессов, в частности выборов и референдумов в государствах СНГ и по наблюдению за ними.

На полях форума была проведена встреча Председателя Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Маммедовой с Председателем Сената Олий Маджлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой.

ИП "ТУРКМЕНинформ"