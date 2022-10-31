Делегация МИД Туркменистана посетила Астану

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27-28 октября делегация ведомства иностранных дел Туркменистана во главе с заместителем министра Ходжамыратом Гельдымырадовым посетила Республику Казахстан.

Целью визита явилось участие в прошедших в Астане саммите «Центральная Азия - Европейский Союз» и очередном заседании Совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств.

Саммит «Центральная Азия - Европейский Союз» был проведен 27 октября с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития сотрудничества стран Центральной Азии и Европейского Союза в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах «зеленого развития», охраны окружающей среды и изменения климата.

Повестка дня состоявшегося на следующий день заседания СГП СНГ была посвящена подготовке проекта Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, развития взаимодействия по всем направлениям сотрудничества. По итогам саммита было утверждено и принято более 20 документов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"