Посол Туркменистана аккредитован в Японии

Посол Туркменистана аккредитован в Японии30.10.2022 13:13
НОВОСТИ В МИРЕ, 30 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 октября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Атадурды Байрамов вручил сови верительные грамоты императору Японии Нарухито в ходе торжественной церемонии в Императорском Дворце Токио.
Атадурды Байрамову был присвоен дипломатический ранг в июле текущего года главой государства Сердаром Бердымухамедовым, который направил его на работу руководителем туркменской дипмиссии в Японии.
ИП "ТУРКМЕНинформ"