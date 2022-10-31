Посол Туркменистана аккредитован в Японии

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 октября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Атадурды Байрамов вручил сови верительные грамоты императору Японии Нарухито в ходе торжественной церемонии в Императорском Дворце Токио.

Атадурды Байрамову был присвоен дипломатический ранг в июле текущего года главой государства Сердаром Бердымухамедовым, который направил его на работу руководителем туркменской дипмиссии в Японии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"