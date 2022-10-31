Выражены соболезнования народу Южной Кореи

АШХАБАД, 31 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю.

В посланиях содержались соболезнования по случаю гибели множества людей в результате давки, произошедшей накануне в столице страны, Сеуле, переданы слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"