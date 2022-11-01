Национальная валюта Туркменистана празднует 29-летие

АШХАБАД, 1 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня исполняется 29 лет со дня введения в обращение национальной денежной единицы Туркменистана – маната.

По этому случаю граждан и работников банковской сферы страны поздравил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов:

"Дорогие соотечественники!



Уважаемые работники банковской сферы!



Сердечно поздравляю вас с 29-й годовщиной введения в обращение национальной денежной единицы Туркменистана – маната, символа экономических достижений и успехов эры Возрождения новой эпохи могущественного государства!



С вводом в обращение национальной валюты появились благоприятные факторы для гармоничного развития экономики и эффективного проведения единой государственной денежно-кредитной политики.



В нынешнем году, ознаменованном 31-й годовщиной священной независимости страны, интенсивную динамику обрела банковская сфера, являющаяся одним из основных драйверов национальной экономики.



Банковская активность последовательно повышается в соответствии с «Государственной программой развития банковской системы Туркменистана на 2011–2030 годы», «Концепцией развития цифровой экономики в Туркменистане в 2019–2025 годах» и Программой «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах». В банковскую сферу на системной основе широко внедряются цифровые технологии. Поддержание устойчивого развития посредством совершенствования эффективных механизмов управления рисками и капиталом, развития системы корпоративного управления, улучшения деловой конъюнктуры, увеличения доходов и рентабельности банков является одной из важных задач на перспективу.



Эффективность реализации наших национальных программ отмечается и на глобальном уровне. Международные организации позитивно оценивают устойчивое экономическое развитие Туркменистана.



Уважаемые работники банковской сферы!



В настоящее время продолжается приведение в соответствие международным стандартам нормативно-правовых документов, регулирующих банковскую деятельность. Согласно требованиям времени совершенствуется и спектр банковских услуг.



В целях ускорения в банковской сфере расчётов и оборота средств расширяются масштабы электронных платежей. Проводится эффективная работа по повышению финансовой грамотности населения. Систематически наращивается уровень квалификации работников банков.



Благодаря стабильной динамике своего социально-экономического развития независимый Туркменистан находится в числе стран с уровнем доли валового внутреннего продукта на душу населения выше среднего, что является конкретным показателем эффективности реализуемой в стране денежно-кредитной, налогово-бюджетной, ценовой, инвестиционной политики. Дос­тигнутые успехи подтверждаются Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими авторитетными международными структурами.



Мы и впредь будем уделять особое внимание последовательному совершенствованию денежно-кредитной политики, увеличению объёмов кредитования производственных отраслей национальной экономики, стимулированию малых производств, повышению объёмов кредитного финансирования населения, формированию доступных процентных ставок, улучшению качества банковских услуг, а также продолжим развивать плодотворное сотрудничество с международными финансовыми структурами, широкое внедрение инновационных технологий.



В целях дальнейшего улучшения социально-бытовых условий граждан мы будем последовательно увеличивать объёмы льготного ипотечного кредитования на приобретение комфортабельного жилья, потребительских кредитов, а также значительно усовершенствуем финансово-банковские услуги.



Дорогие соотечественники!



Уважаемые работники банковской системы!



Ещё раз искренне поздравляю вас с 29-й годовщиной введения в обращение национальной денежной единицы независимого нейтрального Туркменского государства – маната!



Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мирной и счастливой жизни, больших успехов в работе во имя дальнейшего развития нашей суверенной Отчизны!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"