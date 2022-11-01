Выражены соболезнования народу Индии

АШХАБАД, 1 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Республики Индия Драупади Мурму и премьер-министру Республики Индия Нарендре Моди.

В них выражались соболезнования народу Индии по случаю гибели множества людей в результате обрушения моста в штате Гуджарат, переданы слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"