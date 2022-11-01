Поздравления новому президенту Бразилии

АШХАБАД, 1 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 октября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил послание вновь избранному Президенту Федеративной Республики Бразилия Луису Инасиу Лула да Сильве.

В послании глава Туркменистана поздравил нового коллегу с избранием на высший государственный пост, пожелал ему крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Бразилии – мира, прогресса и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"