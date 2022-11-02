Глава верхней палаты парламента Туркменистана отбыл в Москву

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 ноября Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправился с официальным визитом в Российскую Федерацию.

В день приезда руководитель верхней палаты национального парламента провел встречу с российской коллегой, председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко по вопросам развития взаимодействия между законодательными органами двух стран.

По итогам встречи состоялась церемония подписания Соглашения между Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о создании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"