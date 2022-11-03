Глава МИД Туркменистана провел переговоры с генсеком ОЭС

Глава МИД Туркменистана провел переговоры с генсеком ОЭС03.11.2022 11:01
АШХАБАД, 3 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел в режиме онлайн переговоры с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества Хусравом Нозири.
Мероприятие было организовано с целью обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества Туркменистана и ОЭС в сферах торговли, транспорта, энергетики, туризма и борьбы с пандемией, а также практических аспектов подготовки к 26-му заседанию Совета министров иностранных дел ОЭС, запланированному к проведению в конце текущего года.
ИП "ТУРКМЕНинформ"