В МИД Туркменистана провели встречу с представителями структур ООН

АШХАБАД, 4 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 ноября министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с руководителями региональных агентств ООН, таких как ПРООН, УНП ООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ и ВОЗ, Управление ООН по координации деятельности в целях развития (UNDCO) по Европе и Центральной Азии, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, кластерный офис ЮНЕСКО в Тегеране, представительства УВКПЧ ООН, УВКБ ООН, Европейского регионального Управления ООН по снижению риска бедствий (УСРБ ООН).

Также во встрече принял участие Постоянный координатор ООН в Туркменистане Д.Шлапаченко.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения ключевых вопросов сотрудничества Туркменистана и ООН по таким приоритетным направлениям, как устойчивое развитие, цифровизация, гуманитарное измерение, включая аспекты прав человека, решение вопросов беженцев и лиц без гражданства, изменение климата и защита окружающей среды, а также задачи по сокращению выбросов парниковых газов и метана, применение и внедрение лучших практик в системе образования и здравоохранения, в том числе и борьба с неинфекционными заболеваниями и инициативы по единому здоровью.

ИП "ТУРКМЕНинформ"