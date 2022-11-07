Подведены итоги визита главы верхней палаты парламента Туркменистана в Москву

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2-3 ноября пребывающий с визитом в Российской Федерации Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел в Москве ряд встреч и переговоров.

В частности, глава делегации Туркменистана принял участие в пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания РФ, провел встречу с председателем Госдумы ФС Российской Федерации Вячеславом Володиным, а также Гурбангулы Бердымухаммедов был принят Президентом России Владимиром Путиным.

В ходе встречи в Кремле были обсуждены ключевые вопросы развития сотрудничества Туркменистана и России по приоритетным направлениям, а также Председателю Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедову был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства между двумя странами.

В рамках визита также состоялся «круг­лый стол» на тему «Межпарламентское сотрудничество Туркменистана и России: направление и приоритеты», были проведены встречи заместителей руководителей верхних палат парламентов двух стран К.Бабаева и К.Косачёва, руководителя Группы национальных конных игр «Galkynyş» Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана с генеральным директором Большого Московского государственного цирка.

ИП "ТУРКМЕНинформ"