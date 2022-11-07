Проведено заседание правительства страны

АШХАБАД, 6 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел в режиме онлайн очередное заседание Кабинета Министров страны, на повестку дня которого были вынесены актуальные вопросы жизни страны.

В частности, вице-премьеры представили главе государства доклады о текущем положении дел в сферах экономики и торговли, финансов, промышленности, строительства, ТЭК, энергетики, транспорта и связи, сельского хозяйства, текстильной индустрии, науки, образования, культуры, здравоохранения и спорта, проводимой работе по линии МИД и парламента.

Также был рассмотрен проект Государственного бюджета на 2023 год.

ИП "ТУРКМЕНинформ"