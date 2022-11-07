В Туркменистане проведен осенний этап традиционной озеленительной кампании

АШХАБАД, 7 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В минувшую субботу Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в очередном этапе ежегодно проводимой в стране озеленительной кампании.

В целом в 2022 году в Туркменистане предстоит высадить 3 миллиона саженцев лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда, в том числе 1,5 миллиона – министерствами и отраслевыми ведомствами, а также столичным хякимликом. Акция направлена на формирование особых климатических зон, поддержание высокого уровня чистоты воздуха в регионе и сохранение природы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"