Туркменистан посетила делегация США

АШХАБАД, 8 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 ноября Туркменистан посетила с рабочим визитом делегация Соединенных Штатов Америки во главе с помощником Государственного секретаря, Бюро по делам Южной и Центральной Азии Государственного департамента США Дональдом Лу.

В рамках пребывания в Ашхабаде делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и провела встречу с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах экологии, здравоохранения и медицины, рассмотрена актуальная международная и региональная проблематика.

ИП "ТУРКМЕНинформ"