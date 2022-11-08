Туркменистан посетила делегация США

Туркменистан посетила делегация США08.11.2022 11:08
АШХАБАД, 8 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 ноября Туркменистан посетила с рабочим визитом делегация Соединенных Штатов Америки во главе с помощником Государственного секретаря, Бюро по делам Южной и Центральной Азии Государственного департамента США Дональдом Лу.
В рамках пребывания в Ашхабаде делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и провела встречу с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.
В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах экологии, здравоохранения и медицины, рассмотрена актуальная международная и региональная проблематика.
ИП "ТУРКМЕНинформ"