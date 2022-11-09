Глава Халк Маслахаты провел разговор с президентом Узбекистана

АШХАБАД, 8 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 ноября Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел разговор по телефону с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Беседа была организована с целью обсуждения приоритетных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, взаимодействия по линии парламента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"