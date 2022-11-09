В ТЮРКСОЙ объявили 2024 год Годом поэта Махтумкули

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". На днях в Турции было проведено заседание постоянного совета Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), на котором также было принято решение об объявлении 2024 года «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги».

Данное решение связано с тем, что в 2024 году исполнится 300 лет со дня рождения великого туркменского поэта.

Кроме того, в том же году древний туркменский город Анау станет культурной столицей тюркского мира. Данный город выбран за древнейшую и богатейшую историю и культуру.

ИП "ТУРКМЕНинформ"