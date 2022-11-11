В Ашхабаде введен в строй новый объект инфраструктуры

АШХАБАД, 10 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 ноября Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел торжественную церемонию ввода в строй комплекса селеотводных сооружений на юге столицы.

Проект был реализован в сотрудничестве с российской компанией «Возрождение». В комплекс современных объектов, протяженность которого составляет 49 км, входят открытые резервуары, мосты, насосные станции, более 34 километров забетонированных каналов, свыше 8 километров трубопроводов и другие инженерные системы для защиты Ашхабада от селевых потоков.

В ходе строительства комплекса было извлечено 36 миллионов кубических метров природного песка и гравийной массы, вдоль селевых каналов сооружено 9 водосборников. Вдоль русел селеотводов построены резервуары большого объёма, предназначенные для дробления примесей, фильтрации и получения чистой воды. Селевые и осадковые воды по единому руслу направляются по восточной стороне, за пределы Ашхабада – в канал и дальше – к Туркменскому озеру «Алтын асыр».

ИП "ТУРКМЕНинформ"