В Туркменистане стартовали Дни культуры Кореи

АШХАБАД, 10 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 ноября в Туркменистане стартовали Дни корейской культуры, которые приурочены к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Череду мероприятий культурной акции открыл фестиваль корейского кино. 11 ноября в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули состоятся презентация и дегустация популярных блюд национальной корейской кухни, показ традиционного костюма – ханбок, а затем – совместный концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана и корейского квартета «Gugak».

ИП "ТУРКМЕНинформ"