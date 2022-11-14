Председатель Халк Маслахаты посетил Самарканд

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 ноября Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с визитом в Узбекистан.

Целью поездки является участие по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в предстоящем в Самарканде саммите Организации тюркских государств (ОТГ), в ходе которого будут обсуждены вопросы развития сотрудничества в сферах обеспечения безопасности, экономики и торговли, инвестиций, транспорта, инноваций, экологии, туризма.

На полях саммита глава верхней палаты национального парламента провел встречи с Президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, Кыргызской Республики Садыром Жапаровым. Также в ходе торжественной церемонии Гурбангулы Бердымухаммедову был вручен «Высший орден Тюркского мира».

ИП "ТУРКМЕНинформ"